Le-au facut masina "acordeon"

Un accident grav rutier a avut loc duminica, 11 decembrie, dimineata, la Codlea. In jurul orelor 9.00, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Brasov a fost solicitat sa intervina in urma evenimentului in care a avut loc o coliziune intre un "TIR" si un autoturism."In urma accidentului rutier au rezultat doua victime. Una dintre victime a ramas incarcerata si a fost nevoie de interventia pompierilor de la descarcerare, pentru extragerea acesteia