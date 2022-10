"Leac" pentru abandonul solar, pentru care autoritatile se chinuie de ani sa gaseascca solutii

13 invatatoare de la o scoala din Budila deruleaza incepand din ianuarie 2022 proiectul "Magazinul Clasei". Ideea apartine lui Cati Roos, fondatorul asociatiei Eltera, si a fost implementata in Budila din dorinta invatatoarei Elza Fejer. "Cu Cati ne stim de cativa ani, cand a venit unul din copiii de care avea grija in clasa mea. Cand a intrat in sala de clasa, s-a uitat in jur si primul lucru pe care l-a spus a fost: Ce mai aveti nevoie pe aici? Apoi ne-a adus rechizite, haine, produse de ... citeste toata stirea