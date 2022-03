"Lectia" unui tanar beat pentru un sofer buimac

Politisti din cadrul Sectiei 5 Politie Brasov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "tentativa la furt calificat", "furt calificat" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", in urma unei "ispravi de noapte" a unui tanar din Brasov."Din cercetarile efectuate in cauza, politistii au stabilit faptul ca marti, in jurul orei 2.45, un tanar, in varsta 22 ani, ar fi patruns, fara drept, intr-un autoturism lasat ... citeste toata stirea