Lectie antidrog in scolile din judetul Brasov. Proiectul Prefectului Catalin Vasii va incepe in octombrie

Prefectul judetului Brasov, Catalin Vasii, si-a propus sa prezinte elevilor din scoli rla ce riscuri se supun in cazul consumului de droguri. In acest sens specialistii de la Centrul Regional de Combatere a Consulului de Droguri Brasov vor tine adevarate ore de dirigentie pentru elevi cu acest subiect. Inceperea proiectului initiat de Prefect si prezentat in cadrul sedintei Colegiului Prefectural din 27 septembrie este programata pentru luna octombrie."Prin acest proiect vrem sa ii ... citeste toata stirea