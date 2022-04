Lectii despre natura in vacanta de primavara. Ce au retinut copiii despre platanul din Brasov care este monument al naturii

Muzeul Casa Muresenilor le-a oferit copiilor un program de vacanta in care acestia s-au distrat si au aflat lucruri interesante. Intre activitati s-a numarat si una in care au aflat multe despre platanul de 300 sute de ani de langa Colegiul National Andrei Saguna In vacanta de Paste, elevii brasoveni nu se plictisesc! Muzeul Casa Muresenilor a pregatit o serie de activitati interesante pentru cei mici care se pot distra si, in acelasi timp, invata lucruri deosebite. Dupa ce, luni, elevii, unii ... citeste toata stirea