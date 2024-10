Legatura dintre utilizarea timpurie a antibioticelor si agresivitate

Un studiu recent realizat de cercetatori israelieni si finlandezi sugereaza o legatura intre expunerea timpurie la antibiotice si o agresivitate crescuta mai tarziu in timpul vietii, a anuntat miercuri Universitatea Bar Ilan din Israel.Publicat in revista Brain, Behavior, and Immunity, studiu a descoperit ca soarecii expusi la antibiotice in timpul fazelor lor critice de dezvoltare au prezentat ulterior un comportament mai agresiv, potrivit agentiei Xinhua, citata de Agerpres.Studiul a ... citește toată știrea