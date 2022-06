Lege noua: Parc fotovoltaic, camp agricol sau islaz?

Deputatii au adoptat, miercuri, 22 iunie, in sedinta de plen, un proiect de lege care are ca obiect de reglementare modificarea si completarea art. 92 din Legea fondului funciar nr.18/1991, in sensul reglementarii unor aspecte referitoare la folosirea terenurilor agricole avand o suprafata mai mare de 10 hectare in scopul amplasarii unor parcuri fotovoltaice.Potrivit unui amendament, prin exceptie de la prevederile proiectului, pe terenurile agricole de clasa III-a, a IV-a si a V-a de ... citeste toata stirea