Legea antibioticelor, primele efecte

Reglementarile introduse in ceea ce priveste prescrierea si eliberarea de antibiotice incep sa dea rezultate, a declarat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila (foto). "Incepe sa scada consumul de antibiotice", a precizat acesta.Oficialul a tinut sa reaminteasca faptul ca nu a fost interzis dreptul de a utiliza astfel de medicamente. In continuare, antibioticele se prescriu in cazul unor infectii bacteriene si doar de catre medic. S-a dorit insa reducerea infectiilor cauzate de bacteriile ... citește toată știrea