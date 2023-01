Legea bacsisului, explicata la Prefectura Brasov

Intrata in vigoare de la 1 ianuarie 2023, Legea bacsisului va fi prezentata reprezentantilor din domeniul HoReCa de Prefectura Brasov. Astfel, in 12 ianuarie, de la orele 10.00, in sala de sedinte a Consiliului Judetean Brasov, va avea loc o intalnire intre reprezentantii Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Brasov, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, si reprezentantii sectorului HoReCa din judetul Brasov, pentru prezentarea si clarificarea aspectelor de noutate ... citeste toata stirea