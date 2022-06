Legea educatiei sexuale in scoli, adoptata. Materia, predata doar la clasa a 8-a, cu acordul parintilor

Legea educatiei sexuale in scoli a fost adoptata. Materia se va face doar din clasa a 8-a si doar cu acordul scris al parintilor.Camera Deputatilor a adoptat marti, proiectul de modificare a legii privind protectia si promovarea drepturilor copilului, stabilind ca in unitatile scolare se vor derula sistematic din clasa a VIII-a, cu acordul scris al parintilor, programe de educatie pentru sanatate, in vederea prevenirii contractarii bolilor cu ... citeste toata stirea