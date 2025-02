Legea linistii, extinsa si pentru cartierele de case

Un proiect de lege aflat in dezbatere propune dublarea sanctiunilor pentru cei care fac galagie si isi deranjeaza vecinii. Programul de liniste pentru cei care stau la bloc este de mult in vigoare, iar noul proiect propune ca regulile sa se aplice si celor care stau la casa. Astfel, cei care organizeaza petreceri zgomotoase, asculta muzica la volum ridicat sau fac lucrari in afara programului de liniste risca amenzi de pana la 3.000 de lei, fata de maximum 1.500 de lei in prezent, daca ... citește toată știrea