Legea pensiilor a fost adoptata, luni, 20 noiembrie, de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional.Deputatii au adoptat luni, in sedinta de plen, Legea pensiilor dupa ce Comisia de Munca a dat raport favorabil proiectului propus de Guvern, dar cu amendamente admise de la PSD si PNL.Actul normativ - care prevede ca pensiile celor peste 4,7 milioane de beneficiari vor fi recalculate dupa o noua formula - a fost dezbatut de Senat saptamana trecuta, pe repede-inaintem intr-o sedinta cu ... citeste toata stirea