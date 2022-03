Legea privind desfiintarea SIIJ a fost promulgata. Parchetele obisnuite vor instrumenta cauzele competentelor SIIJ

Legea pentru desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) a fost promulgata vinery, 11 martie a.c., de catre presedintele Klaus Iohannis. Asta dupa ce la 28 februarie, Senatul a adoptat, in plen, in calitate de for decizional, proiectul de lege al Guvernului privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie. Proiectul de lege a fost inaintat de ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, si mai prevede preluarea competentelor SIIJ de catre ... citeste toata stirea