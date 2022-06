Legea "sotul din diaspora"

Pe langa strainii ce stau in Romania de multa, vor putea obtine cetatenia romana si strainii cu sot/ sotie din tara noastra ce locuiesc in afara granitelor acesteia, potrivit unui proiect de lege adoptat luni, 27 iunie, la Senat. Prin proiectul de lege ce merge acum la votul decisiv al Camerei Deputatilor se doreste, de fapt, modificarea Legii 21/1991 a cetateniei romane, in sensul introducerii unei noi situatii in care un cetatean strain sau apatrid (fara cetatenie) casatorit cu o persoana din ... citeste toata stirea