Legendarul actor Donald Sutherland a murit la varsta de 88 de ani

Actorul canadian Donald Sutherland a incetat din viata, la varsta de 88 de ani.Actorul canadian Donald Sutherland, interpret in pelicule precum 'M*A*S*H' si 'The Hunger Games', a decedat joi la Miami, la varsta de 88 de ani, informeaza agentiile internationale de presa.Stirea a fost confirmata de fiul sau, Kiefer si de reprezentantul sau pe langa publicatia specializata The Hollywood Reporter, care a mentionat ca decesul actorului a survenit dupa o boala indelungata."Cu inima grea va spun ... citește toată știrea