Legile educatiei, in noi discutii

Ministrul Educatiei a anuntat, ieri, ca proiectele de legi ale educatiei lasate de Cimpeanu in minister nu vor fi inaintate Guvernului in forma aceasta, ci vor fi rediscutate cu specialisti si cu cei din Facultatile de Stiinte ale Educatiei din universitati. "Pe legile educatiei, am inceput discutii cu specialisti pe zonele in lucru - evaluarile, echitatea, internationalizarea", a declarat oficialul."Vom discuta cu specialisti care sa ne dea punct de vedere ... citeste toata stirea