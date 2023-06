Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov va avea o noua linie de garda, infiintarea acesteia urmand a fi supusa aprobarii consilierilor judeteni in sedinta de plen din 8 iunie. Astfel, in cadrul spitalului va functiona o linie de garda la domiciliu pentru specialitatea medicina legala. In aceste conditii, legistii vor putea fi chemati de acasa pentru face cercetare la fata locului, ... citeste toata stirea