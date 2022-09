Leguma care reduce inflamatia

Ardeiul gras rosu contine anumite fitochimicale si carotenoide, in special betacaroten, ce au proprietati antioxidante si antiinflamatorii. Capsaicina care se gaseste in ardeiul gras are numeroase beneficii asupra sanatatii. Studiile arata ca reduce colesterolul rau, tine sub control diabetul, usureaza durerea si reduce inflamatia."Daca este gatit pentru doar putin timp la temperatura scazuta, ardeiul gras isi pastreaza o mare parte din aroma sa dulceaga, aproape la fel cu cea a fructelor si ... citeste toata stirea