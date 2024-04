Lemne confiscate de politisti, la Zarnesti, Rausor si Rupea

Vineri, 29 martie, in jurul orei 18.30, in timpul unui control pe care politistii l-au efectuat pe DN73A, in localitatea Poiana Marului, acestia au identificat o autoutilitara care transporta material lemnos. S-a constatat ca soferul (21 de ani) nu detine documente care sa ateste provenienta materialului lemnos pe care il transporta, conform normelor legale din domeniu. Fata de cele constatate, politistii l-au sanctionat contraventional pe conducatorul autoutilitarei si au dispus confiscarea ... citește toată știrea