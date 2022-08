Lemne subventionate, prin primarii: 150 lei x 5 metri cubi

Ministerul Mediului propune ca toti cei care vor cumpara cu factura lemn de foc, indiferent de categoria sociala, sa primeasca un ajutor de 150 lei pentru fiecare metru cub, in limita a maximum 5 mc, a declarat, vineri, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos (foto), citat de Agerpres."Guvernul acorda deja ajutoare pentru cei vulnerabili pentru lemne de foc. Noul ajutor vine in compensarea pretului care a crescut in ultima perioada. Conducerea Coalitiei a solicitat o propunere ... citeste toata stirea