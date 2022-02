"Lene de Brasov": Isi arunca gunoiul direct pe geam

O situatie revoltatoare a fost reclamata pe o strada din Brasov, din zona centrala orasului, acolo unde locatarii unui bloc arunca gunoiul menajer direct pe geam. Oamenii care locuiesc in zona (strada Matei Basarab) sustin ca problema este una veche.De-a lungul timpului oamenii care locuiesc in zona au facut mai multe sesizari.Sacii de gunoi menajeri ajung fie in copaci, fie in curtea unei pensiuni. "In spatele meu este o cascada foarte frumoasa care, din pacate, s-a umplut de gunoaie ... citeste toata stirea