Leontina Vaduva canta Edith Piaf si Maria Tanase la Brasov

Indragita Leontina Vaduva se va afla la Brasov, in 7 februarie, unde va interpreta, la Centrul Cultural Apollonia - Popular (str. Muresenilor nr. 7) un program care imbina in mod inedit ariile clasice cu sansonetele franceze si cantecele romanesti. Inclusiv Edith Piaf si Maria Tanase.Concertul este parte din turneul National "Bella Voce, Bella Musica". A inceput in 3 februarie la Ateneul Roman din Bucuresti, iar Brasovul este punctul final al turneului."Voi avea aceasta placere de a ... citește toată știrea