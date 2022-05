LGBT, la stana: N-a vrut sa faca sex cu el, l-a violat, omorat si aruncat in rau

Sfarsit tragic pentru un tanar de 30 de ani din comuna Corbi, judetul Arges, disparut in noaptea de sambata spre duminica, 14/15 mai. A fost gasit fara suflare, marti, 17 mai, la amiaza, in raul Doamnei, dupa mai multe zile de cautari, la circa trei km de locul unde se presupune ca a fost aruncat in apa, sub un pod.Inca de la disparitia lui, satenii vorbeau despre o posibila crima. Dupa doua zile de cautari, cele mai sumbre supozitii s-au adeverit, iar principalul suspect este un cioban din ... citeste toata stirea