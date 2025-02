Liber la angajari in structurile medicale de urgenta

Ordonanta-trenulet a impus inghetarea angajarilor la stat, de la 1 ianuarie 2025, cu anumite exceptii. Guvernul a modificat acum aceste exceptii.Astfel, va fi permisa ocuparea posturilor de catre medici/farmacisti/medici stomatologi rezidenti care au promovat examenul de specialitate. In plus, se vor putea face angajari si in institutiile care asigura servicii medicale de urgenta ... citește toată știrea