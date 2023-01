"Liber" la scoala, dar cu recomandari

De astazi, prescolarii si elevii din invatamantul preuniversitar revin la programul normal al activitatilor scolare, in modulul 3 de invatare, cu respectarea unor masuri igienico-sanitare sporite, impuse de conditiile epidemiologice actuale. Dat fiind ca suntem in "stare de alerta epidemiologica", si nu in epidemie de gripa, scoala reincepe cu recomandari ale Ministerelor Sanatatii si Educatiei, cu accent pe preventie si pe respectarea cu strictete a masurilor igienico-sanitare impuse de ... citeste toata stirea