Alesii locali liberali ii cer primarului municipiului Brasov, Allen Coliban, sa includa pe ordinea de zi a Consiliului Local un proiect privind amenajarea unor spatii educationale in imobilul de pe strada Colonel Buzoianu nr. 63.Astfel, printr-o postare pe retelele de socializare, consilierul local Pamela Diaconu (PNL) a anuntat ca "in data de 6 iulie, impreuna cu colegii mei am inregistrat un proiect de hotarare de Consiliu Local, prin care am solicitat din nou amenajarea imobilului de pe ... citeste toata stirea