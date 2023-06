Cele doua cluburi sportive care beneficiaza de finantare de la bugetul municipiului Brasov, FC Brasov si CSM Corona, au intrat in colimatorul consilierilor locali ai PNL. In opinia alesilor locali, cele doua cluburi beneficiaza de finantari foarte mari, care nu sunt justificate prin performante sportive pe masura. De altfel, joi, 8 iunie, intr-o conferinta de presa, consilierul local Catalin Anton (PNL) a anuntat ca liberalii au cerut si vor solicita in continuare constituirea unei comisii care ... citeste toata stirea