Liberalii il acuza pe primarul Coliban ca blocheaza acordarea unor facilitati de catre RATBV

Consilierul local Alexandru Puscasu (PNL) a prezentat joi, intr-o conferinta de presa, ce propuneri au liberalii privind acordarea unor facilitati de transport in comun in municipiul Brasov pentru anumite categorii de persoane, gandite pe de o parte ca un ajutor social in contextul impactului economic al conflictului din Ucraina care a provocat scaderea puterii de cumparare a cetatenilor, dar si ca recompensa!Propuneri de hle liberalilor survin si in contextul in care municipalitatea sustine ... citeste toata stirea