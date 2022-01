Liberalii saceleni au propus 21 de proiecte locale pentru a fi prinse in bugetul pe anul 2022. Acestea ating domenii precum infrastructura, educatia, siguranta publica sau transportul in comun.Propuneri grupului consilierilor locali PNL Sacele pt bugetul pe anul 2022 al Municipiului SaceleBuget pentru studiu de trafic si studiu de fezabilitate pentru infiintare linie de transport in comun pe ocolitoarea mun. Sacele si urgentarea demersurilor pentru infiintarea acestei linii.Continuarea ... citeste toata stirea