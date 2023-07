Inca un spatiu aflat in proprietatea municipiului Brasov a devenit liber. Asociatia ,,Catharsis" Brasov a renuntat la dreptul de folosinta gratuita, obtinut prin HCL 313/2023, asupra imobilului aflat in proprietatea publica a Municipiului Brasov, situat pe strada Marasesti nr. 2."Avand in vedere ca la gradinita cu program prelungit cu nr 5, in curand, speram, vor incepe lucrarile pe care le-am solicitat, de consolidare, extindere si eficientizare energetica a gradinitei si intrucat, pana la ... citeste toata stirea