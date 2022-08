Liberalul Horia Nistor a renuntat la mandatul din Consiliul Judetean Brasov

Validat in luna februarie a anului 2021, consilierul judetean brasovean Horia Nistor (PNL) a renuntat la mandat. Notificare de demisie a fost depusa de ales in 12 august 2022, iar in sedinta de plen din 31 august, consilierii judeteni vor lua act de decizia colegului lor.Horia Nistor a preluat mandatul in Consiliul Judetean de la Ionut Banciu, dupa ce acesta din urma a devenit secretar de stat in Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.Acesta a fost cel al doilea mandat de consilier ... citeste toata stirea