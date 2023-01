Libris a vandut in 2022 peste 2,3 milioane de carti. Cate carti au cumparat brasovenii?

Libraria online Libris a vandut in 2022 peste 2,3 milioane de produse, cu o medie a comenzii inregistrate de 113 lei, in crestere cu 10%, cele mai multe carti fiind cumparate in judetele Bucuresti, Brasov si Cluj, care cumuleaza mai mult de un sfert (28%) din volumele comandate la nivel national.Cele mai multe comenzi de carte pe cap de locuitor au venit anul trecut din Bucuresti, urmat de Brasov si Cluj, iar cele mai putine comenzi pe Libris s-au plasat din Harghita, Covasna si Ialomita.La ... citeste toata stirea