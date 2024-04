Liceenii ar putea primi si ei lapte si fructe pana in 2029, cu fonduri europene

Elevii de liceu ar putea primi si ei lapte si fructe din fonduri europene, pana in 2029, prin extinderea Programului pentru scoli. Cel putin asa a afirmat Gheorghe Lacatusu, sef serviciu la Directia Generala Politici Agricole a Ministerului Agriculturii. "Ca o tinta de orizont, ne dorim ca pana in anul 2029, avem deja acceptul Comisiei Europene, sa asiguram pentru intregul numar de elevi care sunt cuprinsi in sistemul de scolarizare, de la gradinita, apoi primar si ... citește toată știrea