Liceenii - invitati sa se preinscrie la bursele FLEX pentru un an de studio la licee din SUA

Liceenii romani sunt invitati sa se preinscrie la Programul FLEX 2026-2027, prin care pot studia timp de un an la un liceu din Statele Unite si sa locuiasca impreuna cu o familie americana in acea perioada, potrivit unui anunt al American Council for International Education. Participarea este gratuita la programul organizat cu sustinerea Ambasadei SUA la Bucuresti, a Ministerului Educatiei si Cercetarii si American Councils.Programul educational Future Leaders Exchange Program (FLEX) este ... citește toată știrea