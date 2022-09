Liceenii pot cere ajutorul financiar pana pe 25 septembrie

Potrivit HG 1.488/2004, elevii care se afla in intretinerea familiilor cu venituri reduse pot cere un ajutor banesc de 250 de lei pe luna. Limita venitului brut lunar pe membru de familie pentru care se acorda ajutorul, realizat in ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului, este de 500 lei.In acest an, depunerea cererilor pentru obtinerea acestui ajutor se poate face, la fiecare scoala in parte, pana pe 25 septembrie. Apoi, in data de 17 octombrie se afiseaza online lista ... citeste toata stirea