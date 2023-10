Pana in 15 noiembrie, liceenii brasoveni se pot inscrie in Myndself - Hub Educational PepinTEEN. Vorbim despre un proiect al Asociatiei Scoala de Valori si ING Hubs Romania, in cadrul caruia tinerii parcurg 12 ateliere de educatie non-formala timp de sase luni de zile. Astfel, ei vor lua parte la sase ateliere de soft skills si sase de IT, pregatindu-se astfel pentru joburile viitorului, spun initiatorii. Proiectul este coordonat de fosti studenti ai Universitatii Transilvania Brasov, care la ... citeste toata stirea