Liceul "Petru Rares" din Feldioara, "pepiniera" pentru Nuclearelectrica

Liceul "Petru Rares" din Feldioara ar putea pregati viitori angajati ai Unitatii de procesare a minereului de uraniu din Feldioara (aflata in proprietatea Nuclearelectrica). Anuntul a fost facut de primarul comunei, Sorin Taus, in cadrul unei emisiuni la postul de televiziune Nova Tv, moderata de Onelia Pescaru."Am avut discutii cu directorul Nuclearelectrica, iar la liceu a fost o vizita a reprezentantilor Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar. In cadrul ... citește toată știrea