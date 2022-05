Liceul "St.O. Iosif", din Rupea, la ceas aniversar. S-au implinit 100 de ani de cand a fost dat Decretul Regal pentru aceasta scoala si 70 de ani de cand institutia pregateste liceeni

Va fi sarbatoare, joi si vineri, la Rupea. Liceul "St.O. Iosif" marcheaza doua momente importante: 100 de ani de cand a fost dat Decretul Regal pentru construirea acestei scoli si a fost pusa piatra de temelie, dar si 70 de ani de invatamant liceal in zona. Decretul a fost semnat de Regele Ferdinand in 1921, dar centenarul din 2021 nu a putut fi marcat din cauza contextului pandemic. "Actul constitutiv al liceului este tiparit in trei exemplare. Unul dintre aceste exemplare se afla chiar in ... citeste toata stirea