Licitatia pentru drumul din Valea Doftanei, in etapa clarificarilor

Lansata in luna iulie a acestui an, si amanata in 20 decembrie, licitatia pentru proiectarea si executia lucrarilor la drumul din Valea Doftanei s-ar putea finaliza in doua luni, estimeaza presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian Vestea. El a precizat ca procedura de atribuire a contractului pentru aceasta artera este complicata si include numeroase termene. "Este o procedura clasica, specifica contractelor cu valoare mare, care include numeroase proceduri si termene, insa este derulata ... citeste toata stirea