Licitatie pentru Canionul Sapte Scari si Tiroliana: Valoarea contractului este de peste 1,2 milioane de lei

Licitatie pentru Canionul Sapte Scari si Tiroliana pentru servicii de administare. Regia Publica Locala a Padurilor Sacele a anuntat lansarea licitatiei in SEAP, pentru contractul de asigurare a personalului necesar pentru desfasurarea activitatii la Canionul Sapte Scari si Tiroliana Sapte Scari - Valea Sipoaia in anul 2025. Cele doua obiective turistice sunt situate in zona Dambu Morii, cu acces din DN1 si Drumul Forestier Valea