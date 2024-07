Licitatii - 1 iulie 2024

Primaria orasului Zarnesti, cod fiscal 4646897, cu sediul in orasul Zarnesti, str. Mitropolit Ioan Metianu, nr. 1, jud. Brasov, telefon 0268/515777, fax 0268/222012, organizeaza in data de 26.07.2024 licitatie publica deschisa pentru:1. Vanzare teren in suprafata de 101 mp, C.F. nr. 118356 - Zarnesti, nr. cad. 118356, situat in Zarnesti, zona Lunca Barsei, f.n. Pretul de pornire: 12,88 euro/mp (fara TVA),2. Vanzare teren in suprafata de 134 mp, C.F. nr. 122360 - Zarnesti, nr. cad. 122360, ... citește toată știrea