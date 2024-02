Licitatii - 16 februarie 2024

Orasul Rasnov cu sediul in Piata Unirii, nr. 12, jud. Brasov, CIF 4443353, tel.0268.230.002, email: contact@primariarasnov.ro organizeaza licitatie publica pentru inchirierea cabinetelor medicale nr. 24 (17,03 mp), nr. 25 (17,03 mp) si nr. 27b (16,62 mp) situate in incinta Policlinicii orasului Rasnov, str. Izvor, nr. 2, jud. Brasov, avand ca destinatie desfasurarea de activitatii medicale de specialitate.Persoanele interesate pot achizitiona documentatia de atribuire in urma solicitarii ... citește toată știrea