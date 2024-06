Licitatii - 4 iunie 2024

Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu - Feldioara S.R.L., cu sediul in loc. Feldioara, jud. Brasov, str. Dumbravii nr. 1, organizeaza "licitatia deschisa cu strigare" pentru vanzarea de deseuri feroase si neferoase. Licitatia va avea loc in data de 12.06.2024, ora 11.00, in prezenta ofertantilor sau imputernicitilor acestora, la sediul F.P.C.U. - Feldioara S.R.L.Categoria de deseuri feroase si neferoase ce se vor valorifica prin licitatie sunt prezentate in Caietul de sarcini. ... citește toată știrea