Licitatii - 5 iunie 2024

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, str. Pitesti, nr. 18, et. III, jud. Cluj, in calitate de lichidator judiciar al COM NICO SERV SRL (in faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul in Bucuresti, B-dul. Iuliu Maniu, nr. 594, Sector 6, organizeaza licitatii publice pentru vanzarea urmatoarelor bunuri:A) Valorificarea in bloc a proprietatii imobiliare - situata in jud. Brasov, localitatea Rasnov, zona Forban, compusa din 4 loturi de teren cu suprafata totala de 27.000 mp, ... citește toată știrea