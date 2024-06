Licitatii - 6 iunie 2024

Subscrisa RomInsolv SPRL, administrator judiciar al Condmag SA, in reorganizare, vinde proprietatea imobiliara a debitoarei compusa din teren de aprox. 5.974 mp si constructii situate in Localitatea Medias, Str. Gloria Nr. 10, Judetul Sibiu.Proprietatea se vinde prin licitatie publica online, pornind de la pretul de 399.000 Euro + TVA. Licitatiile vor avea loc saptamanal, in fiecare zi de miercuri, ora 12:00, pe platforma de licitatii publice online www.fairsolve.com intre 19.06.2024 si 11.12. ... citește toată știrea