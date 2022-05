Licitatii pentru repararea terenurilor de sport si achizitia de echipamente sportive

Primaria Brasov a lansat in aceasta luna o serie de achizitii pentru reabilitarea terenurilor de sport din cartiere si pentru echipamente necesare desfasurarii orelor de sport in scolile si liceele din Brasov.Suprafetele de joc sunt la nivel competitional, astfel incat practicarea sportului in cartiere sau la scoala sa fie la cel mai inalt nivel.In ceea ce priveste sportul scolar, pentru prima data, municipalitatea a luat decizia de a dota toate unitatile de invatamant cu materialele si ... citeste toata stirea