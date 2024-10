Licitatii RIAL SRL - 15 octombrie

R.I.A.L. S.R.L., cu sediul in Brasov, str. Al. I. Cuza nr. 29, tel. 0268-418173, fax 0268-471896, e-mail office@rialbv.ro, organizeaza in data de 12.11.2024, ora 10,00, licitatie publica cu strigare pentru inchirierea urmatoarelor spatii cu alta destinatie aflate in proprietatea RIAL SRL Brasov.1. Informatii privind obiectul inchirierii:1.1. - Judetul Brasov, str, Lunga nr. 14, - 85.33 mp.1.2. - Judetul Brasov, str. Lunga nr. 224 - 187.16 mp.2. Modalitati de intrare in posesia ... citește toată știrea