"Liderii de maine", cautati anul acesta in Sacele, Codlea, Zarnesti, Bran si Rasnov

Asociatia Femeilor de Afaceri AFAFCI Brasov a lansat a VI-a editie a proiectului "Liderii de maine", in parteneriat cu Universitatea Transilvania, in 7 licee din judetul Brasov. Unitatile de invatamant se afla in Sacele, Codlea, Zarnesti, Bran si Rasnov."Anul acesta, la editia a VI-a a proiectului *Liderii de maine*, efortul nostru, al asociatiei si nu numai, a fost foarte mare, deoarece proiectul l-am lansat in mai multe localitati limitrofe Brasovului. Am avut salile pline. Toti acesti