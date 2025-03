Lidl a primit autorizatia pentru Ghimbav

La inceputul lui 2020, compania Ra Ra Development a inceput partea de documentatii urbanistice preliminare in vederea amenajarii unui strip mall la intrarea in oras dinspre Brasov. Proiectul include si un supermarket Lidl, iar, acum, dupa ce au fost obtinute toate avizele necesare s-a ajuns in ultima etapa birocratica. Astfel, primarul Ghimbavului, Ionel Fliundra, a anuntat faptul ca pe 11 martie a fost emisa autorizatia de construire pentru noul supermarket, care va fi amplasat la intrarea in ... citește toată știrea