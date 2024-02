Lidl a primit unda verde pentru a demola magazinul din Craiter

Retailer-ul Lidl a inceput inca de acum doi ani demersurile pentru a moderniza unul dintre magazinele sale din municipiul Brasov, unde pe vremuri a functionat un magazin Plus, respectiv cel din Craiter. Astfel, planul Lidl este de a demola actualul supermarket si de a amenaja unul nou, mai spatios.In acest sens, recent, Primaria Brasov a emis autorizatia pentru derularea lucrarilor de demolare. Actualul magazin are o suprafata de 1.450 mp si un procent de ocupare a terenului de 1,30%, in ... citește toată știrea